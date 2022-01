El botín inmobiliario de los chavistas en España

Madrid, un día entre semana cualquiera. Doce de la mañana. Por la acera de la calle Alfonso XII apenas pasa gente. No es una vía de mucho tránsito peatonal, ni siquiera hay demasiadas terrazas. La calzada tiene seis carriles para coches y el ruido del tráfico es constante. La localización es privilegiada: a un lado edificios y al otro el parque de El Retiro. Cualquier vivienda de primera línea tiene vistas a este gran pulmón verde. El precio medio de los pisos supera el millón de euros. Aunque no se vea vida, no hay duda de que es una de las zonas más acomodadas de la ciudad.



Discreto, desapercibido para cualquier viandante, sobre la sexta planta del número 24 se alza un enorme dúplex con ático que suma, de acuerdo a su ficha catastral, más de 700 metros cuadrados. El 4 de abril de 2014 se celebró el acto de compraventa y el vendedor (una mercantil llamada Flomar SL) recibió una transferencia bancaria de 4,3 millones de euros. No era el total: unos meses antes había recibido otro pago de dos millones. El precio final de la vivienda fue de 6,2 millones de euros.



Los millones procedían de una cuenta bancaria suiza. La titular de esta cuenta era una empresa constituida en Panamá. Pero la sociedad adquirente, creada meses antes, estaba registrada en Curaçao, una isla caribeña perteneciente a los Países Bajos y considerada paraíso fiscal. El titular real de esta sociedad, tal y como él mismo declaró, era Raúl Gorrín Belisario: empresario venezolano presidente de la cadena televisiva Globovisión.



Gorrín está acusado por Estados Unidos de conspiración para cometer blanqueo de capitales, de haber sobornado a funcionarios venezolanos para beneficiarse de operaciones de cambio de moneda y de ser el centro de una trama para mover ese dinero ilícitamente a nuestro país. En Twitter, donde es activo, él lo niega. En España, fue imputado por la Audiencia Nacional por el presunto saqueo a la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Un informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional describe, entre otras, la operativa de compraventa del ático de Alfonso XII. Considera que existen indicios de blanqueo de capitales y vincula a Gorrín con cargos chavistas. El dinero para la compra de estos inmuebles procedería de fondos desviados desde la petrolera estatal.



En el mismo edificio, en la misma fecha y con una operativa muy similar, Gorrín adquirió otras dos viviendas: el cuarto izquierda y el cuarto derecha, de 170 y 220 metros cuadrados respectivamente. Por ellas pagó un total de 2,8 millones de euros.