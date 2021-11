LAS REINAS DE LAS NUEVAS ONDAS

Victoria Martín (Estirando el chicle). No voy a decir, como los cómicos, que es mi salvavidas… ¡Anda ya, iros a tomar por saco! A mí me cuesta expresar mis sentimientos y el humor me da las agallas suficientes para hacer ciertas cosas.



Carolina Iglesias (Estirando el chicle). Diría que es el instrumento perfecto para expresarme.

Isa Calderón (Deforme Semanal). Yo me río de todo. Ahora bien, la línea roja está en aquello que el hombre blanco cis heterosexual ha usado siempre para hacer sus chistes: el gordo, el maricón, el cojo, el lupas… ¿Cómo lo podemos definir, Lucía? Dilo tú.



Lucía Lijtmaer (Deforme Semanal). El humor contemporáneo ha cambiado porque quienes no tenían acceso a los medios masivos de comunicación ahora tienen la posibilidad de reírse de lo que les gusta. ¿Por qué en la actualidad hay mujeres haciéndolo? Porque tenemos acceso a las herramientas. Gracias a ello, hemos descubierto que la mayoría de la población ya no se ríe de lo mismo que hace 40 años. Eso significa que, por suerte, estamos evolucionando.