Solfai, expertos inmobiliarios en la compraventa de inmuebles

¿Quién es Solfai? Solfai es sin duda un grupo de personas comprometidas y profesionales expertas en gestión inmobiliaria y en la administración de inmuebles, garantizando la tranquilidad y rentabilidad del propietario. Nos referimos con la gestión inmobiliaria a todo lo referente a compra venta de inmuebles y alquileres de viviendas, facilitando al vendedor, comprador, arrendatario y arrendador todos los servicios necesarios para dar rapidez y conseguir los objetivos y necesidades de cada uno de ellos.

Empezamos como una inmobiliaria más del sector hace 14 años, pero pronto nos dimos cuenta de las necesidades que realmente tenían los propietarios, y por ello nos pusimos manos a la obra con nuestro gran producto estrella que es la administración de inmuebles y renta fija mensual, hoy administramos más de 500 inmuebles en Madrid de forma exitosa y resaltando sobre todo la fidelidad de todos nuestros clientes.

¿Por qué tuvimos que reinventarnos y cambiar el enfoque?

Los propietarios tenían y tienen necesidad de tener ingresos lineales (nosotros les damos su renta cada mes aunque el inquilino no pague y aunque el inmueble este sin alquilar)

Los propietarios necesitan tiempo para su vida diaria y que la rotura de una cisterna o cualquier incidencia, no interfiera en esta vida tan ocupada que llevamos todos (nosotros nos encargamos de todas las incidencias, ya sean propias con seguros de hogar o con la comunidad de vecinos, incluso prácticamente todas están cubiertas por nosotros)

Los propietarios temen el momento de la salida de un inquilino, no saben cómo les van a dejar la casa, o cuanto tardarán y que les costará arreglarla, y mucho menos cuanto tiempo la tendrán sin alquilar (nosotros nos encargamos de todo entre inquilinos cubriendo todos los daños incluida pintura si fuera necesario, mientras que nuestro cliente sigue cobrando su renta sin ninguna interrupción)

Por no decir todos aquellos inversores que no viven aquí y necesitaban ayuda con sus viviendas para tenerlas en el mejor estado posible y sacarles la máxima rentabilidad con seguridad.

El mercado inmobiliario está en continuo movimiento, y en estos momentos además el propietario está muy desprotegido legalmente, esto hace que los propietarios lleguen a nuestras oficinas con muchos miedos, miedo a no cobrar el alquiler, miedo a que le okupen la vivienda, miedo a que el inquilino le destroce el piso, miedo a…….., por esta razón hay muchos propietarios que tienen sus viviendas cerradas sin alquilar, con el desgaste y la pérdida que ello conlleva.

Los inmuebles más demandados siempre son los más pequeños 1 o 2 habitaciones, por ende los más económicos, y esto es lo que más preocupa porque los inmuebles mas económicos son los que adquieren personas con niveles de solvencia más normales y son los más susceptibles a que esa solvencia cambie de un día para otro, dejando al propietario con la inseguridad de si va a seguir cobrando.

El principal reto del mercado inmobiliario ahora mismo es llegar a tener un equilibrio justo entre propietarios e inquilinos, es decir que sea como siempre fue en un pasado un contrato entre las partes; dar la facilidad, como en muchos otros países de que si un propietario alquila ya sea como inversión o como modo de vida. pueda tener agilidad judicial ante un inquilino que no paga sus rentas o un okupa que lo hace de forma totalmente ilegal, y que el pueda recuperar su vivienda o tener seguridad en sus ingresos mensuales.

Ante tanta incertidumbre, ya que desconocemos que pasará con los cambios en la ley de arrendamientos urbanos, y todo lo que ha mal-aprendido la sociedad (como que si no pagas no te pasa nada, si okupas no te pasa nada, si rompes o destrozas que más da….) ante esta situación el mejor consejo es poner el inmueble en manos profesionales que puedan garantizar tanto el cobro como el mantenimiento del inmueble.

Nos ponemos a disposición de cualquier persona que tenga dudas o cualquier tipo de circunstancia en la que le podamos ayudar, ya sea vender, comprar, alquilar pero sobre todo administrar su inmueble que es lo que realmente le va a dar tranquilidad y seguridad.

