Interesantes pisos en venta en Madrid desde 169.500 euros

2 Se lee en minutos LIZ MARTÍNEZ



Si llevas un tiempo buscando una vivienda para empezar una nueva vida, pero no te acaba de encajar lo que has visto hasta ahora, pisos pequeños, con pocos metros cuadrados, la distribución no se ajusta a tu unidad familiar y ,además, se te van de precio, tenemos la solución a tus problemas. Desde tucasa.com hemos seleccionado para ti 4 pisos en venta en distintos puntos de Madrid capital, con precios más que competitivos.

Precioso dúplex totalmente reformado en Carabanchel

Si no quieres hacer de manitas y buscabas una vivienda con personalidad y espacios abierts, la acabas de encontrar. En una ubicación inmejorable, cercana a todo tipo de comercios, colegios, zonas verdes y transporte público encontramos este fantástico dúplex. En la planta baja encontramos un aseo y un gran salón con espacios de almacenaje, salida a un patio y acceso a la cocina totalmente reformada y equipada. En la planta superior se encuentran los 2 dormitorios y un baño completo. El dormitorio principal, decorado con vigas en el techo da acceso a una preciosa y amplia terraza para disfrutar al aire libre.

Precio: 169.500 euros.

Más información y fotografías en dúplex en venta en Carabanchel, Madrid.



/ tucasa.com

En el Barrio del Pilar, a 200 metros de La Vaguada, estupendo piso en planta baja

Si te encanta vivir en la zona norte de la capital, no dejes escapar esta increíble oportunidad. Te ofrecemos una vivienda ubicada en una planta baja exterior con una superficie de 53m2 catastrales, que se distribuyen en 2 habitaciones, salón, cuarto de baño reformado con plato de ducha y cocina amueblada por donde se accede a tendedero en un amplio patio de luces. Finca con vídeo portero y 2 ascensores. El inmueble se ubica cercano a guarderías y colegios, el Polideportivo de la Ciudad de los Poetas, gimnasios públicos y privados, centros de salud y multitud de zonas verdes.

Precio: 194.000 euros.

Más información y fotografías en piso en venta en el Barrio del Pilar, Madrid.



/ tucasa.com

Coqueto piso a un paso del Parque de El Calero

Si te gusta hacer deporte o pasear al acabar tu jornada laboral, en este inmueble encontrarás tu nuevo hogar porque está rodeado por múltiples y amplias zonas verdes, como el extenso parque de El Calero. La vivienda consta de 106 m² construidos que se distribuyen en un luminoso salón-comedor con acceso a una de las terrazas, 3 habitaciones con salida a terraza, cocina con acceso a tendedero acristalado y 2 baños completos con ducha.

Precio: 260.000 euros.

Más información y fotografías en piso en venta en Cuidad Lineal, Madrid.



/ tucasa.com

Piso perfecto para invertir en el barrio de Bellas Vistas

Su localización en el barrio de Bellas Vistas hace que sea un piso ideal como inversión perfecta para aquellos compradores que quieren tener un activo en una zona que se ha revalorizado en estos últimos años. Ubicada entre las calles de Bravo Murillo y Avenida de Pablo Iglesias, consta de cocina amueblada con acceso a una terraza actualmente cerrada de unos 7 m2, 3 dormitorios, salón y un baño. La zona está rodeada de todo tipo de servicios públicos como: colegios, bibliotecas, supermercados, bancos, farmacias, centro de salud y pequeños comercios, además de numerosos locales para el ocio, como cafeterías, bares y restaurantes.

Precio: 269.000 euros.

Más información y fotografías en piso en venta en Tetuán, Madrid.



/ tucasa.com

Noticias relacionadas