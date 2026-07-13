Raquel Serrano

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War Paint Killer, la pintura de miniaturas nacida en Toledo que sueña con ser una marca oficial

Álvaro Criado es el joven artista toledano que se encuentra detrás del proyecto de pintura en miniaturas War Paint Killer, cuyas obras salen del taller que tiene en el Casco Histórico de la ciudad y le han llevado a tener varios reconocimientos nacionales y dar el paso a registrar y establecerse como marca propia. Un hecho que ocurrirá el próximo mes de septiembre.