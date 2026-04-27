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'Veneno', el lince ibérico que está revolucionando las calles de Cabañas de Yepes (Toledo)

Cabañas de Yepes, un pequeño pueblo de Toledo con apenas 316 hbaitantes, está ganando fama en las redes por un fenómeno bastante particular. Y es que un lince ibérico, apodado "Veneno", se ha convertido en un visitante habitual de esta pequeña localida desde hace aproximadamente un mes. El animal, que procede de un valle cercano, entra al pueblo como un vecino más, moviéndose con naturalidad entre las casas, ante la sorpresa de los residentes. Más información