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Los vecinos evacuados de Almorox (Toledo) siguen pendientes de la evolución del fuego: "Cuando vimos a la UME nos tranquilizamos"

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Raquel Serrano

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Raquel Serrano

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Una veintena de medios terrestres han trabajado toda la noche en el incendio que comenzó ayer en Almorox (Toledo), que ha afectado a la Comunidad de Madrid en la zona de Villa del Prado y Aldea del Fresno, y cuya evolución es favorable. En torno a las 00:45 los evacuados han podido regresar a sus viviendas excepto los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, ubicada en el municipio madrileño de Villa del Prado.

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