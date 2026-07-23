Raquel Serrano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los vecinos evacuados de Almorox (Toledo) siguen pendientes de la evolución del fuego: "Cuando vimos a la UME nos tranquilizamos"

Una veintena de medios terrestres han trabajado toda la noche en el incendio que comenzó ayer en Almorox (Toledo), que ha afectado a la Comunidad de Madrid en la zona de Villa del Prado y Aldea del Fresno, y cuya evolución es favorable. En torno a las 00:45 los evacuados han podido regresar a sus viviendas excepto los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche, ubicada en el municipio madrileño de Villa del Prado.