Raquel Serrano

Así ha sido la llegada de los Reyes para entregar las Medallas de Oro de las Bellas Artes 2024

El Teatro Rojas de Toledo se ha convertido este miércoles en el epicentro de la cultura con la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024. El acto ha estado presidido por los reyes, don Felipe y doña Leticia, y se ha distinguido a 38 personalidades como las actrices Carmen Machi y Aitana Sánchez-Gijón, la presentadora Eva Hache, el cantaor José Mercé, el grupo Camela o el actor Josep María Pou.