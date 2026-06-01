Raquel Serrano

Sara Carbonero dedica la Medalla de Oro Castilla-La Mancha a su madre fallecida: "Solo se muere lo que se olvida"

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La periodista deportiva Sara Carbonero, que este pasado domingo recibió la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha coincidiendo con el Día de la región, se mostró visiblemente emocionada al recoger el galardón al recordar a su madre, recientemente fallecida.

El acto tuvo lugar en el Auditorio ‘José Luis Perales’ de Cuenca. Carbonero reconoció que este es el galardón que “más ilusión le hace” de todos los que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional. La que fuera presentadora de Informativos Telecinco nació en la localidad toledana de Corral de Almaguer, donde pasó gran parte de en 2016 se compró una vivienda de 400 metros cuadrados. Un remanso de paz que se ha convertido en su refugio, apenas un mes después del fallecimiento de su madre, Goyi Álvarez.