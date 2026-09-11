Raquel Serrano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Sabor Toledo 2026 calienta motores en Madrid con un 'show cooking' a cargo de Sergio Fernández

Sabor Toledo, el gran evento gastronómico de la provincia de Toledo previsto para finales de este mes de septiembre, ha tenido su primera puesta de largo en Madrid con un 'show cooking' guiado por su chef embajador, Sergio Fernández, con una veintena de periodistas castellanomanchegos afincados en Madrid y agrupados bajo el paraguas del Club Conecta, los primeros en dejarse invadir por el sabor de todo un territorio. Más información