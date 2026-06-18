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¿Qué quiere estudiar Samuel Ros, el toledano que ha sacado la nota perfecta en la PAU 2026?
EPE
Samuel Ros, de 18 años, es del Casco Histórico de Toledo "de toda la vida" y con un 14 sobre 14 en la reciente PAU de Castilla-La Mancha ha llenado de orgullo a la capital de la región. Es, junto con otros alumnos, la mejor nota de España en la PAU 2026.
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