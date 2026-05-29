Juan Luis Martín / Raquel Serrano

Los Potenciano: la familia que lleva iluminando el Corpus de Toledo 75 años con sus faroles

Concepción, José Antonio y Hugo son la familia Potencinao, una familia que lleva 75 años iluminando el Corpus de Toledo con sus faroles. Les hace únicos la técnicas de cincelado y repujado que emplean para fabricar los farolillos. De hecho, son los únicos artesanos "casi de España" que siguen haciendo todo a mano. En el caso del farol de este año les ha llevado un mes de trabajo, y han recibido el galardón de La Tarasca de Honor como reconocimiento a toda su trayectoria.