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La Policía Nacional detiene en Illescas a un fugitivo buscado por un homicidio con un bate de béisbol en República Dominicana

La Policía Nacional detiene en Illescas a un fugitivo buscado por un homicidio con un bate de béisbol en República Dominicana

Raquel Serrano

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La Policía Nacional detiene en Illescas a un fugitivo buscado por un homicidio con un bate de béisbol en República Dominicana

Raquel Serrano

Raquel Serrano

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Illescas (Toledo) a un prófugo de la justicia en República Dominicana. El hombre, conocido bajo el alias de 'Muñingo', mató a una persona abordando a la víctima en la vía pública y propinándole varios golpes en la cabeza y en el cuerpo con un bate de béisbol. Ahora, el arrestado se enfrenta en su país a una pena máxima de 30 años de prisión.

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