Raquel Serrano

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Muere un joven de 20 años en Sonseca (Toledo) mientras veía la final del mundial en la plaza del pueblo

Un joven de unos 20 años ha fallecido este domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que ha decretado tres días de luto oficial.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 23:16 horas de este domingo se recibió un aviso de que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 20 años había comenzado a sufrir convulsiones. Más información