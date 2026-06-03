Raquel Serrano

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El incendio de Toledo obliga a desalojar una urbanización en Nambroca

El incendio forestal declarado este miércoles en terrenos de la Academia de Infantería de Toledo ha sido declarado de nivel 2 y ha obligado a evacuar de forma preventiva la urbanización 'Las Nieves' de Nambroca (Toledo). Según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), consultado por EFE, el fuego detectado a las 13:32 horas está movilizando a 26 efectivos y 8 medios, dos de ellos aéreos, y ha subido de nivel ante la posibilidad de afectar gravemente a la población o bienes de naturaleza no forestal. Más información