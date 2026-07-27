Inés Valero

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La impresionante imagen desde el espacio del humo de los incendios de Toledo, Madrid y Ávila

La ola de incendios forestales que afecta al centro peninsular mantiene a España en vilo. Y las cifras son muy alarmantes: 77.000 hectáreas arrasadas por el fuego y 90.000 personas evacuadas.

Mientras se espera que la situación meteorológica mejore a lo largo de la jornada para controlar el avance de las llamas, una imagen captada desde el espacio permite observar la magnitud de la nube de humo generada por los incendios forestales que afectan a Toledo, Madrid y Ávila. El humo se extiende sobre amplias zonas del centro de la Península y refleja la dimensión de unos fuegos que han obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencia. Más información