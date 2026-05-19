Raquel Serrano

Golpe en Madrid y Toledo: desarticulan un grupo que asaltaba comercios con coches robados y matrículas falsas

La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, ha desarticulado una red de asaltos a establecimientos comerciales que operaba en Madrid y en Toledo. Hacían huidas rápidas usando vehículos de gran cilindrada con matrículas falsas y que previamente eran sustraídos. Después los calcinaban. Se han intervenido una escopeta de cañones recortados y útiles de robo. Hay cuatro detenidos por 32 delitos y ya han sido puestos a disposición judicial. Además, se han recuperado efectos valorados en más de 200.000 euros.