Raquel Serrano

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Los floristas de Toledo ultiman los adornos florales para el Corpus

Este jueves se celebra el Corpus en Toledo y los floristas de la ciudad ya están ultimando los adornos florales que tan característicos son de esta fecha. Toledo se convierte durante estos días en la capital de las flores por lo que el alcalde, Carlos Velázquez, ha querido destacar el esfuerzo y la dedicación de los profesionales, que un año más, hacen posible la transformación de las calles del Casco Histórico con motivo de la Semana Grande de la ciudad. Durante unos días Toledo "es la capital más bonita del mundo", ha asegurado el alcalde.