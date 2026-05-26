Raquel Serrano

La exposición 'Primada VIII Centenario de la Catedral de Toledo llega a la ciudad

Imágenes de la exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo' en la Catedral Primada de Toledo, que la acogerá del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026. El proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 2,2 millones de euros, reunirá alrededor de 330 obras, muchas de ellas inéditas para el público, y dejará como uno de sus principales legados la restauración de más de un centenar de piezas patrimoniales.