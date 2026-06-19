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Detienen a un hombre en Toledo por vender carne de cordero sin garantías sanitarias
Imágenes de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Toledo, en el marco de la operación 'Alkharuf', que han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por comercializar carne de cordero procedente de una explotación ovina en la que, supuestamente, se sacrificaban animales sin ningún tipo de control sanitario ni la trazabilidad exigida por la normativa vigente. En el lugar se halló una sala destinada al sacrificio de animales, así como un total de 228 cabezas de ganado (211 ovinos y 17 caprinos) que carecían de identificación y trazabilidad necesaria para determinar su origen.
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