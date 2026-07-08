Raquel Serrano

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Detienen a un hombre en Mora por agredir gravemente a su padre en la terraza de un bar

Un hombre de 30 años ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza acusado de agredir de gravedad a su padre de 70 años y de amenazar de muerte a su madre en Mora (Toledo).

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de prensa de que los hechos ocurrieron el 30 de junio, cuando una patrulla acudió al aviso de un ciudadano alertando de una posible agresión junto a un bar de esta localidad toledana y, al llegar, los guardias civiles se encontraron a un hombre de unos 70 años inconsciente en el suelo, rodeado de un charco de sangre.