Raquel Serrano

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La Guardia Civil detiene en Toledo a un hombre que quemó la casa de dos personas tras haber entrado en su domicilio a robar

Un hombre ha sido detenido y ha ingresado en prisión por quemar las casas de otros dos que previamente habían robado en su domicilio, a punta de pistola, y que también han sido detenidos.

Según ha informado la Guardia Civil, los tres han sido detenidos en la provincia de Toledo como responsables de un total de once delitos cometidos en la urbanización Calarberche de Santa Cruz del Retamar (Toledo). Más información