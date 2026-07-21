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Detenido un hombre en Alameda de la Sagra (Toledo) por un presunto crimen machista contra su mujer

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Raquel Serrano

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Detenido un hombre en Alameda de la Sagra (Toledo) por un presunto crimen machista contra su mujer

Raquel Serrano

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Un hombre de 48 años ha sido detenido por un presunto crimen machista contra su mujer en Alameda de la Sagra (Toledo). La víctima se llamaba Rosana, tenía 45 años y era de origen ecuatoriano. Tras la agresión, que tuvo lugar a las 5:16 de la madrugada de este martes, el hombre intentó suicidarse haciéndose cortes en las muñecas. Fue el hijo de la pareja el que avisó al 112. Más información

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