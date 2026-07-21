Raquel Serrano

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Detenido un hombre en Alameda de la Sagra (Toledo) por un presunto crimen machista contra su mujer

Un hombre de 48 años ha sido detenido por un presunto crimen machista contra su mujer en Alameda de la Sagra (Toledo). La víctima se llamaba Rosana, tenía 45 años y era de origen ecuatoriano. Tras la agresión, que tuvo lugar a las 5:16 de la madrugada de este martes, el hombre intentó suicidarse haciéndose cortes en las muñecas. Fue el hijo de la pareja el que avisó al 112. Más información