Raquel Serrano

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Desarticulado un grupo criminal que robaba cajas fuertes en entidades bancarias de Toledo, Madrid y Guadalajara

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, ha logrado desarticular un grupo criminal especializado en robos de cajas fuertes en entidades bancarias con pinza hidráulica. En la operación han sido detenidos seis varones que actuaron durante el mes de enero en sucursales de Toledo, Madrid y Guadalajara, llegando a robar más de 300.000 euros en efectivo.