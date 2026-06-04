Raquel Serrano

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Así se ha vivido el Corpus de Toledo: entre lágrimas y emoción por uno de los días grandes en la ciudad

Miles de toledanos han celebrado la fiesta grande de la ciudad, el Corpus Christi, marcada por la inminente visita del papa León XIV a España y en un jueves en el que el calor ha dado una tregua en un Casco Histórico de Toledo alfombrado de tomillo y romero.

La celebración ha comenzado, como es tradicional, con la misa de rito hispano-mozárabe en la Catedral Primada, que está conmemorando los 800 años del inicio de su construcción, y poco después de mediodía la Custodia de Arfe ha iniciado su recorrido de más de 2,5 kilómetros por las calles engalanadas del Casco Histórico, para llegar poco antes de las 12:40 horas al Arco de la Sangre, en la plaza de Zocodover.