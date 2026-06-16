Raquel Serrano

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Cierra planta de Malpica donde se producía el jabón Lagarto para llevarse la producción a Toledo

Tras más de medio la mítica pastilla de jabón Lagarto se despide de Zaragoza. La dirección de Euroquímica, el grupo propietario de la conocida marca de detergentes y productos de limpieza, ha anunciado el cierre de su histórica la planta del polígono Malpica tras 55 años de actividad ininterrumpida en la capital del Ebro, poniendo fin a un vínculo emocional e industrial que transformó a la ciudad en el epicentro logístico y exportador de la marca desde los años 90. La empresa ha tomado la decisión estratégica de concentrar toda su producción en su planta de Illescas (Toledo), donde ya se encuentra la mayor parte de su actividad industrial y su sede social. Más información