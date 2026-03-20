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Suceso con final feliz en Toledo: los Bomberos 'rescatan' a una mujer con el anillo atascado en el dedo

La labor de los bomberos no solo se limita a apagar incendios; también realizan otros servicios, por muy curiosos que puedan parecer. En las últimas horas, los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Toledo acudieron con urgencia al Hospital Universitario de Toledo, ya que una mujer se presentó en el servicio de Urgencias con un problema: un anillo que había quedado atrapado en uno de sus dedos, provocándole inflamación y dolor. Ante la dificultad de retirarlo sin causarle daños, el personal sanitario decidió solicitar la intervención de los bomberos, quienes, aunque no lo creamos, son expertos en este tipo de maniobras delicadas. Con una mini amoladora, una herramienta eléctrica utilizada para cortar, lijar, bruñir o pulir distintos materiales, los efectivos trabajaron durante varios minutos hasta liberar el anillo sin agravar la situación.