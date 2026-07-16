Raquel Serrano

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Los bomberos forestales se unen para protestar en Toledo: piden más personal y campañas de extinción más largas

Los representantes del Comité Intercentros de Geacam se han concentrado este jueves en la plaza de Zocodover de Toledo para pedir más personal. Quieren llegar a los 2.500 efectivos frente a los 2.000 trabajadores que hay en la actualidad. Además, los bomberos forestales también piden a la Consejería de Desarrollo Sostenible que las campañas de extinción sean más largas, y que se alarguen así, hasta seis meses.