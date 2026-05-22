Raquel Serrano

A vista de pájaro: así avanzan las obras del parque de la Vega, futura entrada imperial a Toledo

Las obras del parque de la Vega de Toledo avanzan sin descanso. El espacio emblemático está recuperando su valor para el disfrute de los vecinos y de los visitantes. Dichas obras han tenido tres fases, 14 meses de ejecución y finalizarán el 30 de junio de este año. Se ha ampliado y mejorado la masa arbórea con la plantación de 35 plátanos de sombra, almeces, ciruelos y más de 4.000 arbustos. Además, el proyecto incluye la reordenación del tráfico en Duque de Lerma, lo que permite contar con 50 nuevas plazas de aparcamiento.