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Así avanzan las llamas en el incendio de La Guardia, Toledo

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado a través de sus redes sociales de que, desde las 8:30 horas de este jueves, se han reincorporado tres medios aéreos a las tareas de extinción de este incendio, en el que también trabajan diez medios terrestres y 56 efectivos.

El incendio, detectado a las 18:37 horas de este miércoles por un vigilante móvil, ha afectado ya a unas 500 hectáreas de zona forestal, sobre todo matorral y pasto.

En concreto, el incendio se sitúa entorno al barranco del río Algodor, cerca del embalse del Castro, según han indicado a EFE fuentes del Plan Infocam, por lo que se trata de una orografía compleja, que está dificultando las tareas de extinción.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que este jueves el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en casi toda la región, estas fuentes han señalado que la previsión que hacen para el día es seguir trabajando, para tratar de controlar el fuego.