Toledo busca en Bruselas nuevas vías de financiación europea para impulsar sus proyectos estratégicos
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha mantenido hoy un encuentro de trabajo en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario responsable de Fondos y Reformas, Raffaele Fitto, y la Eurodiputada del Grupo Parlamentario Popular Elena Nevado, en el que han abordado las oportunidades de financiación europea para la ciudad y los principales retos de futuro que afronta Toledo.
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