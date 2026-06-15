Raquel Serrano

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Así actuaba el hombre de 40 años detenido por numerosos robos en Toledo, Madrid y Cuenca

Imágenes del hombre de 40 años detenido por la Guardia Civil por cometer 44 robos en las provincias de Cuenca, Toledo y Madrid, en el marco de la operación 'Rurejo-1'. Esta persona, que empleaba medios tecnológicos de última generación, es el presunto autor de 18 robos en establecimientos, 22 robos de vehículos, diez delitos de daños, cuatro robos en interior de vehículo y un delito continuado contra la seguridad vial.