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Más de 700 escolares participan en la tradicional ofrenda floral del Corpus de Toledo

Más de 700 escolares participan en la tradicional ofrenda floral del Corpus de Toledo

Raquel Serrano

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Más de 700 escolares participan en la tradicional ofrenda floral del Corpus de Toledo

Raquel Serrano

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Un año más La ciudad de Toledo ha acogido la tradicional ofrenda floral, que han encabezado el regidor municipal y la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, junto a otros miembros del equipo de gobierno y a la presidenta de la Diputación provincial, Concepción Cedillo. Además, este año han participado diferentes cofradías y hermandades de la ciudad y 17 colegios, con un total de 740 alumnos de Infantil y Primaria, quienes han puesto de manifiesto su "ilusión"por acudir a esta cita.

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