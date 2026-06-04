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Más de 700 escolares participan en la tradicional ofrenda floral del Corpus de Toledo
Un año más La ciudad de Toledo ha acogido la tradicional ofrenda floral, que han encabezado el regidor municipal y la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, junto a otros miembros del equipo de gobierno y a la presidenta de la Diputación provincial, Concepción Cedillo. Además, este año han participado diferentes cofradías y hermandades de la ciudad y 17 colegios, con un total de 740 alumnos de Infantil y Primaria, quienes han puesto de manifiesto su "ilusión"por acudir a esta cita.
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