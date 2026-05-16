MADRING

Así ha vivido Carlos Sainz la primera vuelta al circuito Madring de Fórmula 1

Carlos Sainz, piloto de Williams y embajador de Madring, completó la primera vuelta al nuevo circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, previsto del 11 al 13 de septiembre de 2026. El madrileño recorrió los 5,4 kilómetros del trazado, con 22 curvas, y destacó su carácter rápido, técnico y espectacular, con puntos clave como la recta de 837 metros, la subida a Las Cárcavas, las enlazadas de Valdebebas y, sobre todo, La Monumental, una curva peraltada y ciega que le impresionó especialmente. Sainz aseguró que el circuito es “más rápido de lo que parece” y celebró poder correr un Gran Premio en Madrid como “un sueño hecho realidad”.