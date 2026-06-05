Pedro del Corral / Raquel Serrano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La virgen de Madrid que acabó con la peste negra de un día para otro

Una virgen de Madrid acabó con la epidemia de peste negra que asoló Europa entre 1347 y 1353. O eso decían los rumores de entonces. Las malas condiciones de higiene y el escaso conocimiento de la enfermedad facilitaron su propagación. Se desconoce cuántas personas murieron en la capital. Pero, según recoge Ángel del Río en uno de sus libros, la incidencia fue alta. Por aquel entonces, una noticia corrió como la pólvora: la bacteria había desaparecido de la noche a la mañana. Y los vecinos lo atribuyeron a un milagro de la Inmaculada Concepción tras los votos que le habían ofrecido con motivo de su fiesta, celebrada el 8 de diciembre. Se pensaba que las ratas eran las culpables, pero un estudio de la Universidad de Oslo publicado 770 años más tarde lo descartó: las pulgas tuvieron la culpa. Sobre la virgen, nadie aclaró nada. Que cada uno saque sus conclusiones.