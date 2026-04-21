Lucía Feijoo Viera

Así eran las vías del tranvía que pasaba por la Puerta de Alcalá

Las obras de reforma del entorno de la Puerta de Alcalá y del futuro bulevar que conectará el monumento con la fuente de Cibeles han sacado a la luz restos de las vías del antiguo tranvía de Madrid, además de parte del viejo adoquinado de la plaza de la Independencia. La red electrificada de tranvías de Madrid comenzó a funcionar en 1898 y desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces, varias líneas pasaban por la Puerta de Alcalá y enlazaban el centro de la ciudad con puntos como Arturo Soria o Plaza de Castilla. La intervención municipal, con una inversión de 6,1 millones de euros, busca recuperar el trazado histórico de la calle de Alcalá y poner en valor la Puerta de Alcalá mediante un paseo central que mejore la perspectiva del monumento y facilite el tránsito peatonal en su entorno. El proyecto incluye también la ampliación de aceras, un carril bici segregado, nueva plantación de arbolado y la renovación del pavimento, el alumbrado y el mobiliario urbano. Más información