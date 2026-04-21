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Así eran las vías del tranvía que pasaba por la Puerta de Alcalá

Así eran las vías del tranvía que pasaba por la Puerta de Alcalá

Lucía Feijoo Viera

Así eran las vías del tranvía que pasaba por la Puerta de Alcalá

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Las obras de reforma del entorno de la Puerta de Alcalá y del futuro bulevar que conectará el monumento con la fuente de Cibeles han sacado a la luz restos de las vías del antiguo tranvía de Madrid, además de parte del viejo adoquinado de la plaza de la Independencia. La red electrificada de tranvías de Madrid comenzó a funcionar en 1898 y desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces, varias líneas pasaban por la Puerta de Alcalá y enlazaban el centro de la ciudad con puntos como Arturo Soria o Plaza de Castilla. La intervención municipal, con una inversión de 6,1 millones de euros, busca recuperar el trazado histórico de la calle de Alcalá y poner en valor la Puerta de Alcalá mediante un paseo central que mejore la perspectiva del monumento y facilite el tránsito peatonal en su entorno. El proyecto incluye también la ampliación de aceras, un carril bici segregado, nueva plantación de arbolado y la renovación del pavimento, el alumbrado y el mobiliario urbano. Más información

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