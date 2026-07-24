Raquel Serrano

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Los vecinos afectados por los incendios de San Martín de Valdeiglesias y Almorox desesperados por el descontrol de las llamas

La humareda evidencia la cercanía de las llamas y, sobrecogidos, los vecinos, observan. Es esta situación la que ha obligado hacia las cuatro de la tarde a emitir un ES Alert. Ventanas y puertas cerradas y confinados hasta nuevo aviso. Es el municipio madrileño de Villa del Prado, donde el olor a quemado y las cenizas inundan sus calles. Porque este es el segundo incendio declarado en la misma localidad. Independiente al de Almorox, Toledo, que ayer desalojaba a un centenar de vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche. Hasta 1.000 hectáreas arrasadas y sigue preocupando.