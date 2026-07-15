Raquel Serrano

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Un varón de 24 años sufre un accidente doméstico en Getafe y se amputa el pie izquierdo a la altura del tobillo

El SUMMA 112 ha tenido que trasladar en helicóptero a un hombre de 24 años que ha sufrido un accidente doméstico en Getafe, por el cual ha sufrido la amputación del pie izquierdo a la altura del tobillo. La víctima ha sido trasladada al Hospital La Paz con pronóstico grave y el miembro inferior izquierdo amputado ha sido convenientemente refrigerado para intentar su reimplantación.