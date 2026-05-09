EFE

Un varón de 18 años herido por una agresión con arma blanca en Carabanchel

Un varón de 18 años resultó herido en la madrugada de este viernes y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras sufrir una agresión con arma blanca en el distrito madrileño de Carabanchel, informó Emergencias Madrid.

"Presentaba una herida por arma blanca en hemitórax izquierdo a nivel de quinto espacio intercostal, en todo momento se ha mantenido estable", aseguró Ceferina Cuesta, jefa de guardia de SAMUR-Protección Civil, en una publicación de Emergencias Madrid en la red social X.

La agresión se produjo en la calle Camino Viejo de Leganés de Carabanchel y la Policía Nacional ya investiga los hechos.

Además de los servicios de Emergencias Madrid, también intervinieron miembros de la Policial Municipal de Madrid