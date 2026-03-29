Sara Fernández

El último latido de Bazar Arribas, la juguetería centenaria de Madrid que cierra para siempre

Aún hace frío, pero los primeros rayos de sol ya se cuelan por el escaparate, donde aún quedan varias muñecas, un par de puzzles y algún que otro coche coleccionable. Es lo que más va a echar de menos, dice alguien en su interior. Esa luz cálida a primera hora de la mañana que devuelve la vida a una estampa que parece haberse detenido en el tiempo. Liquidación por cierre: todo al 30%, dice un enorme cartel a la entrada del local, abarrotado de nostálgicos y vecinos. “Estamos orgullosos de haber levantado el cierre cada día durante 107 años y agradecidos a todos los clientes que siempre han venido a comprar nuestros juguetes, especialmente estas últimas semanas. Las muestras de cariño no terminan. Lo más bonito de este negocio siempre fue su público. Como los niños no hay nada y hay que dejarles jugar”, expresa Conchita Rollán, la tercera generación al frente de Bazar Arribas, la última juguetería centenaria de la Plaza Mayor de Madrid, que cerrará sus puertas este martes, 31 de marzo. Más información