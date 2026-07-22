Raquel Serrano

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Ultiman la restauración de 47 telones de la Casa del Labrador de Aranjuez tras 70 años en un almacén

Sentados en el suelo o encaramados a andamios, una decena de restauradores dan las últimas pinceladas a la colección de telones de finales del siglo XVIII que volverán a decorar las paredes de varias estancias en la Real Casa del Labrador, en Aranjuez, tras 70 años apilados en un almacén con graves daños por varias crecidas del Tajo.

Los telones, 47 grandes lienzos de lino pintados al temple con escenas de jardines, vistas reales y arquitecturas falsas, están ya colocados cubriendo paredes y techos de la 'casita' de Carlos IV tras ser primorosamente restaurados. Más información