Última hora de las dos marchas separadas por el Día Internacional de la Mujer en Madrid: las calles empiezan a llenarse por el 8M

En Madrid, la marcha de la Comisión 8M, habitualmente la multitudinaria, ha elegido este año el lema Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes. Discurrirá desde las 12 de la mañana desde la Glorieta de Atocha hasta la Plaza de Sevilla. A la misma hora, la convocatoria del Movimiento Feminista, que comenzó teniendo su propio bloque en la marcha tradicional, hasta que en 2022 decidió escindirse para mostrar su oposición a la ley trans y su defensa del abolicionismo, marchará desde la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de España, bajo el lema Ni veladas, ni explotadas ni prostituidas.