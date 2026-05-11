La tuneladora Mayrit avanza a buen ritmo y permitirá conectar Comillas y Madrid Río en junio.

La Comunidad de Madrid prevé conectar a lo largo del mes de junio las futuras estaciones de Comillas y Madrid Río, dentro de los trabajos de ampliación de la Línea 11 de Metro. La conexión será posible por el avance de la tuneladora Mayrit, incorporada en marzo a las obras y que trabaja ya a un ritmo cercano a los 20 metros diarios.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado las instalaciones de Noblejas, en Toledo, donde se fabrican las dovelas que forman el túnel del tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. "La incorporación de Mayrit nos permite ejecutar este proyecto de manera más ágil y ya sobre el terreno, hemos comprobado que cumple con los plazos establecidos incluso a una velocidad superior a la inicialmente prevista", ha detallado.

La tuneladora excava y consolida el túnel mediante la colocación de más de 3.000 anillos necesarios para completar los 5,5 kilómetros que separan Comillas de Conde de Casal, punto final de este nuevo tramo de la L11. Cada anillo está formado por siete dovelas, por lo que se necesitarán alrededor de 25.000 piezas de hormigón.