Lucía Feijoo Viera

Tres operaciones a bebés en riesgo vital en 24 horas en tres comunidades

Hace unos meses fue la realización de cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días, un hito en España. Más recientemente, la reconstrucción de la vejiga de un niño de 7 años mediante cirugía robótica. Ahora, el Hospital 12 de Octubre ha operado a tres bebés en situación de riesgo vital por problemas cardiacos en menos de 24 horas y en tres comunidades autónomas distintas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Más información