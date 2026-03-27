Pedro del Corral / Raquel Serrano

¿Toreros de guardia en el Ayuntamiento de Madrid? El bulo que se popularizó en Francia

Toreros de guardia en el Ayuntamiento de Madrid. Este fue el bulo que un periódico francés publicó tras un incidente ocurrido en 1928. Por aquel entonces, un toro se escapó y llegó hasta la Gran Vía sembrando el pánico. La suerte quiso que el torero Diego Mazquiarán, conocido popularmente como Fortuna, pasara por allí. Entonces, según recuerda Ángel del Río en uno de sus libros, se quitó el abrigo e improvisó un capote para controlar al animal. Al rato, tras matarlo, una ovación tomó el centro de la capital. La prensa no dudó en hacerse eco de la hazaña. Entre ella, el mencionado diario parisino. El texto decía literalmente: “La res fue toreada por la cuadrilla de toreros de guardia del Ayuntamiento capitaneada por Fortuna”. Curiosamente, Mazquiarán recibió la cruz de la Beneficiencia por su gesto heroico.