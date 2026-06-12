Pedro del Corral / Raquel Serrano

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De avenida de la CNT a avenida de México: todos los nombres que ha tenido la Gran Vía de Madrid

No siempre la Gran Vía de Madrid se ha llamado así. A lo largo de la historia, ha sido rebautizada con diferentes nombres que no terminaron de calar entre los ciudadanos. Su construcción por tramos fomentó estos cambios. Por un lado, la llamaron avenida del Conde de Peñalver. Por otro, avenida de Pi y Margall. También se dedicó un eje a Eduardo Dato. Sin embargo, a la Segunda República no le convenció esta trilogía, así que decidió actualizarlos. Según recoge Carlos Ibares en el libro ‘Madrid en 300 historias’, pasaron a denominarse: avenida de la CNT, de la Unión Soviética y de México. Durante la Guerra Civil, en cambio, el pueblo la renombró a su manera: se llamaría avenida de los obuses. Finalmente, fue Enrique Tierno Galván, en 1981, quien le devolvió su nombre original.