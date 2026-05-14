Lucía Feijoo Viera

TikTok, verbenas y chulapos: así conquista el casticismo a los jóvenes de Madrid

Desde hace unos años, conviven en las redes sociales junto a trends, cuentas de booktok o las publicidades infinitas del lifestyle; tutoriales sobre cómo hacerte tu propio traje de chulapa, qué significa el color y el lugar en el que te colocas el clavel, las mejores tiendas para encontrar vestidos y complementos o la manera correcta de bailar chotis. El fenómeno digital ya tiene su reflejo en la calle. Verbenas y romerías recuperan protagonismo, mientras los trajes regionales vuelven a ganar presencia en versiones más o menos fieles a la tradición. Impulsado por la generación Z y los millennials, este resurgir castizo llega tras décadas en las que la identidad madrileña parecía diluirse frente al fuerte arraigo regional de otros territorios. Muchos jóvenes han pasado así de la desconexión a reivindicar un neocasticismo alejado de la nostalgia y más vinculado a la búsqueda de pertenencia en un mundo globalizado. Lo que antes se veía como algo antiguo o ajeno, hoy despierta curiosidad, orgullo y participación. Iván Velasco Torrecilla, de 21 años y Majo de Madrid 2025, encarna el renovado interés de las nuevas generaciones por el casticismo madrileño. Iván no solo gestiona las redes sociales con el objetivo de dar el "impulso necesario" a una agrupación de tanta solera, sino que se ha convertido en el guardián digital de su memoria histórica. Desde principios de año, dedica gran parte de su tiempo a digitalizar un vasto archivo que incluye recortes de prensa, fotografías antiguas, cartas y carteles de programación: "Lo hago para que no se pierda; para que ese papel, si algún día se estropea o se lo comen los ratones, esté guardado en un sitio digital", explica.