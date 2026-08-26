Raquel Serrano

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El tercer encierro de San Sebastián de los Reyes deja siete heridos leves

El tercer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes (Madrid) se ha saldado este miércoles con siete heridos, seis de ellos leves y uno que ha sido traslado al hospital de campaña por un traumatismo en el codo. El encierro ha durado 1:39 minutos hasta la entrada a la plaza de toros y 2:42 hasta corrales, y ha contado con 1.600 corredores y algo más de 10.000 asistentes. Más información