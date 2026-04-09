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Simeone, sobre la vuelta: “Estamos preparados para competir un partido difícil”

El Cholo Simeone se mostró cauto tras la importante victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona, por 0-2, en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El técnico rojiblanco dejó claro que habrá que pelear mantener la ventaja lograda en el partido del Metropolitano. “Sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar el martes que viene”, aseguró antes de imaginar “un partido difícil, complejo”. Aun así, confía plenamente en su equipo y sentencia: “Estamos preparados para competir, no miramos a quien tenemos adelante, sabemos que tenemos que pasar”. Más información