El 'palo' de Simeone al Real Madrid por las críticas del Barça al árbitro. / EFE

Simeone, sobre las críticas del Barça al arbitraje: "¿Presión y quejas? Vivimos en Madrid, estamos acostumbrados"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes, preguntado por si le preocupa que afecte la presión mediática y las quejas del Barcelona por los errores arbitrales en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes, que vive en Madrid, así que están "acostumbrados" en su equipo a "ese tipo de situaciones". Más información